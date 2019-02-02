محكمة تركية تقضي بسجن برلمانيتين كرديتين سابقتين

قالت وكالة دمير أورين للأنباء إن محكمة تركية قضت بالسجن لفترة طويلة على برلمانيتين كرديتين سابقتين، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية ونشر دعاية إرهابية.

وأضافت أنه صدر حكم بالسجن 14 عامًا وثلاثة أشهر على البرلمانية كولتان كشاناك، التي اعتقلت عام 2016 عندما كانت رئيسًا مشاركًا لبلدية مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا.

وتابعت أنه صدر حكم بالسجن أيضًا 15 عامًا على صباحات تونجل، وهي مضربة عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع ولم تحضر الجلسة.

ورفضت كشاناك الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إنها مسجونة منذ عامين قبل صدور حكم، أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة عنها قولها: “أفعل ما أفعله لأنه حقيقي وقانوني ومشروع وإنساني.. كل ما أفعله يأتي في إطار السياسة الديمقراطية”.

وتم القبض على كشاناك، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، واتهامها بالإدلاء بخطابات داعمة لحزب العمال الكردستاني الذي يشن‭‭ ‬‬تمردًا في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية منذ الثمانينات. وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في أعمال العنف.

وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان: إن إقالة مسؤولين منتخبين وموظفين على صلة بحزب العمال الكردستاني أمر ضروري في المعركة مع الحزب.