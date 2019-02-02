جنرال فنزويلي كبير يعترف بزعيم المعارضة رئيسًا للبلاد

قال جنرال رفيع المستوى في القوات الجوية الفنزويلية، إنه تخلى عن ولائه للرئيس نيكولاس مادورو، ويعترف الآن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا للبلاد، في فيديو جرى تداوله، اليوم السبت، على موقع تويتر.

وفي مقطع الفيديو، دعا الجنرال فرانسيسكو يانيز، العضو في القيادة العليا للقوات الجوية، بقية أفراد الجيش للانشقاق.

ويانيز مدرج على صفحة القيادة العليا على الإنترنت، مع صورة شخصية له على أنه قائد التخطيط الاستراتيجي في القوات الجوية.

واتهمته القيادة العليا بالخيانة في حسابها على تويتر.

ويانيز هو أول جنرال فنزويلي في الخدمة يعترف بجوايدو، منذ أن أعلن نفسه رئيسًا يوم 23 يناير كانون الثاني.