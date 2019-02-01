نتنياهو يتهم النائب العام الإسرائيلي بالخضوع لليسار ووسائل الإعلام

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، النائب العام “افيخاي مندلبليت ” بالرضوخ للضغوطات التي تمارسها أحزاب اليسار ووسائل الإعلام، فيما يتعلق بكشف ملفات فساده قبل الانتخابات المرتقبة.

وأضاف نتنياهو في مقطع مصوّر، نشره على حسابه على موقع تويتر: “من الواضح أن هناك ضغوطات من أجل تقديم لائحة اتهام ضدي، رغم أنه لا يوجد شيء يستدعي ذلك، وما يهمهم هو تقديمها قبل الانتخابات”.

وتابع نتنياهو: “يبدو أن القرارات المصيرية للدولة يتم اتخاذها بشكل متسرع ومتهور؛ بهدف صعود اليسار إلى الحكم”.

وكان النائب العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، أكد أنه لا يوجد أسباب تستدعي تأخير الإعلان، وحسم القرار بشأن ملفات الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقًا للإعلام الإسرائيلي، فقد أنهى مندلبليت مشاوراته مع الطاقم القانوني حول ملفات فساد نتنياهو، المعروفة إعلاميًا بـ(ملف 1000 و2000 و4000).

يذكر أن محامي نتنياهو كان قد تقدم بطلب للنائب العام الإسرائيلي، يدعوه فيه إلى تأخير نشر قراراته بشأن ملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.