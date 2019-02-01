أمريكا تُعلن تعليق العمل بمعاهدة “القوى النووية المتوسطة” مع روسيا وحلف الأطلسي يؤيد

أعلنت الولايات المتحدة الأميريكية اليوم الجمعة، أنها ستعلق التزامها بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى، المبرمة مع روسيا، الأمر الذي أيده حلف شمال الأطلسي.

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده “ستعلق التزامها بالمعاهدة غدًا السبت، وستنسحب منها في غضون ستة أشهر إذا لم تتوقف موسكو عن انتهاكها”.

وتنفي روسيا انتهاك المعاهدة الموقعة في عام 1987 للحد من التسلح، والتي تحظر على البلدين نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، برًا في أوروبا.

وقال حلف شمال الأطلسي في بيان، إن أعضاء الحلف “يؤيدون تمامًا” الإخطار الذي أصدرته الولايات المتحدة باعتزامها الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، المتعلقة بالصواريخ النووية؛ بسبب أفعال روسيا.

وأضاف البيان “تتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء ردًا على تهديدات كبيرة للأمن الأوروبي-الأطلسي، الناجمة عن قيام روسيا سرًا بتجربة وإنتاج ونشر أنظمة صواريخ كروز (9إم729)، التي تطلق من الأرض”.