بالصور.. آلاف الإسرائيليين من أصول إثيوبية يتظاهرون ضد “وحشية” الشرطة‎

تظاهر آلاف الإسرائيليين الإثيوبيين ومؤيدين لهم، وسط مدينة تل أبيب الليلة الماضية، احتجاجً على “وحشية” الشرطة ضد الإثيوبيين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن الاحتجاج جاء في أعقاب إطلاق الشرطة الرصاص على شاب إثيوبي (24 عامًا) في مدينة بات يام، مما أدى إلى مقتله، في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال محتجون إنهم يتظاهرون ضد الشرطة بسبب ارتكابها انتهاكات متكررة من هذا النوع، وفقًا للصحيفة.

واتهم المحتجون الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد الشاب الإثيوبي، بسبب لون بشرته.

وقالت الشرطة حينها، إن هذا الشاب كان يركض نحو ضباط وهو يحمل سكينًا، وأطلق ضابط الرصاص عليه، “بعد أن أصبح الوضع يمثل تهديدًا للحياة”.

وقالت أسرة القتيل الإثيوبي، لوسائل إعلام إسرائيلية، إن ابنها، ويدعى “يهودا بايدجا”، يعاني من مرض عقلي.

ويعيش في إسرائيل حوالي 135 ألف شخص من أصول إثيوبية، بحسب أحدث إحصاء رسمي إسرائيلي.