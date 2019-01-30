ترامب: الاقتصاد الإيراني ينهار حاليًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الإيراني ينهار حاليًا، وهو الأمر الوحيد الذي يقوض أنشطتها.

وأضاف، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إيران تقترب حاليًا من الحافة، وأن الاقتصاد الإيراني ينهار في الوقت الراهن، وهو ما يعيق أنشطة طهران.

ومؤخرًا، توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6% في العام 2019، مقابل انكماش مقدر 1.5% في عام 2018، وأن يعاود النمو بنسبة 1.1% في عامي 2020 و2021.

وأشار ترامب إلى أن “إيران تمثل مصدر خطر وصراع محتمل؛ لأنها تجري اختبار الصواريخ (الأسبوع الماضي)، والمزيد”، داعيًا إلى توخي “المزيد من الحذر تجاه إيران”.

وانسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، في شهر مايو/أيار من عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية اعتبارًا من شهر أغسطس/ آب الماضي، وهدّد الدول التي تتعامل معها تجاريًا بالعقاب الاقتصادي أيضًا.

واستهدفت حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2018، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تواجه أكبر ضغط اقتصادي، منذ اندلاع “الثورة الإسلامية”، عام 1979.