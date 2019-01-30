مصادر: تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني حول جزيرة “أبوموسى” المحتلة استفزازية وعدوانية

وصفت مصادر خليجية، اليوم الأربعاء، تصريحات محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني بشأن جزيرة “أبوموسى” التي احتلتها إيران عام 1971 بأنها “استفزازية وتعكس الروح العدوانية لدى طهران”.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التصريحات تخالف قواعد القانون الدولي وهي لن تؤثر على الواقع القانوني والسياسي لجزيرة “أبوموسى” والتي تعتبرها دولة الإمارات جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

وقالت المصادر إن الموقف الإماراتي لا يزال متمسكًا بحق السيادة على هذه الجزيرة إضافة إلى جزيرتي “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى”، اللتين احتلتا أيضًا في ذات العام.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري قد اعتبر أن جزيرة “أبو موسى” التي تحتلها بلاده “جزءٌ لا يتجزأ من إيران” على حد تعبيره.

وقال جعفري للتلفزيون الإيراني خلال زيارته للجزيرة: “على أعدائنا معرفة أن الجزيرة ملك لإيران، وأننا سنحارب من أجلها بكل شراسة”، مضيفًا أن بلاده سترفع قدراتها الدفاعية والاستخباراتية في المنطقة، “كي تحمي الجزيرة بشكل أفضل”، على حد تعبيره.