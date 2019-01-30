ترامب يقول إن أجهزة الاستخبارات “ساذجة ومخطئة” بشأن إيران

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أجهزة الاستخبارات الأمريكية ووصفها بأنها “ساذجة” و”مخطئة” فيما يتعلق بالتهديد الذي قال إن إيران تمثله.
وكتب ترامب في تغريدة: “ربما يجدر بأجهزة الاستخبارات أن تعود إلى المدرسة”.
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كتب ترامب في تغريدة: "ربما يجدر بأجهزة الاستخبارات أن تعود إلى المدرسة".
المصدر: ا ف ب
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أجهزة الاستخبارات الأمريكية ووصفها بأنها “ساذجة” و”مخطئة” فيما يتعلق بالتهديد الذي قال إن إيران تمثله.
وكتب ترامب في تغريدة: “ربما يجدر بأجهزة الاستخبارات أن تعود إلى المدرسة”.