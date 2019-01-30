ترامب يقول إن أجهزة الاستخبارات “ساذجة ومخطئة” بشأن إيران

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

كتب ترامب في تغريدة: "ربما يجدر بأجهزة الاستخبارات أن تعود إلى المدرسة".