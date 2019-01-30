ترامب يقول إن أجهزة الاستخبارات “ساذجة ومخطئة” بشأن إيران

ترامب يقول إن أجهزة الاستخبارات “ساذجة ومخطئة” بشأن إيران

المصدر: ا ف ب‎

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أجهزة الاستخبارات الأمريكية ووصفها بأنها “ساذجة” و”مخطئة” فيما يتعلق بالتهديد الذي قال إن إيران تمثله.

وكتب ترامب في تغريدة: “ربما يجدر بأجهزة الاستخبارات أن تعود إلى المدرسة”.

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