إيران تعتقل الأمين العام لاتحاد العمال ونائبه

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، مساء الثلاثاء، الأمين العام لنقابة العمال “جعفر عظيم زاده” ونائبه السيدة “بروين محمدي”، وفقًا لما ذكره موقع “سحام نيوز” الإخباري المقرب من معسكر الإصلاحيين.

وقال الموقع في قناة عبر تطبيق “تلغرام”، أن السلطات الأمنية داهمت منزل الأمين العام لاتحاد العمال الإيرانيين جعفر عظيم زاده في مدينة كرج جنوب العاصمة طهران“، مضيفًا أنه تم نقله إلى مكان مجهول من قبل أربعة عناصر من قوات الاستخبارات.

وحكمت محكمة الثورة في فبراير 2014 على جعفر عظيم زاده بالسجن لمدة ست سنوات ومنعه من نشاطه الإعلامي لمدة سنتين، وفي 10 يوليو 2016، أطلقت السلطات سراحه بشكل مؤقت بعد إضرابه عن الطعام.

وأوضح الموقع بحسب مصادر خاصة أن “السلطات الأمنية داهمت بعد نحو ساعتين منزل الناشطة بروين محمدي نائب رئيس نقابة العمال الإيرانيين وقامت باعتقالها من منزلها بالعاصمة طهران”.

وأضافت المصادر أن “السلطات الأمنية قامت بالاستيلاء على جميع المتعلقات الشخصية للسيدة بروين محمدي مثل الحاسوب الشخصي وهاتفها المحمول”.

ولم تعلن السلطات الرسمية الإيرانية عن أسباب الاعتقال، وتتولى نقابة العمال الإيرانية الحرة بالمطالبة بحقوق العمال في البلاد الذين يواجهون أوضاعًا قاسية نتيجة لعدم دفع رواتبهم لدى بعض المؤسسات والشركات الحكومية.