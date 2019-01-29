تفجيران انتحاريان في مركز شرطة بإيران (فيديو)

تفجيران انتحاريان في مركز شرطة بإيران (فيديو)

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة مهر للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم سماع دوي انفجارين بمدينة زاهدان في جنوب شرق إيران، ما أسفر عن إصابة ثلاثة رجال أمن.

وقال موقع نادي الصحفيين الشبان الإخباري المرتبط بمحطة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية إن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما أمام مركز للشرطة.

وأعلنت جماعة جيش العدل السنية المسؤولية عن الانفجارين الانتحاريين.

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