الملحق العسكري الفنزويلي بواشنطن يقول إنّه لم يعد يعترف بسلطة مادورو

المصدر: أ.ف.ب

قال الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن إنّه لم يعد يعترف بسلطة مادورو.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السبت دول العالم “لاختيار جانب” في أزمة فنزويلا، وحث على دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو والدعوة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

كان بومبيو يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 بلدا عضوا، والذي اجتمع بناء على طلبه بعد أن اعترفت واشنطن وعدد من دول المنطقة بجوايدو رئيسا لفنزويلا وحثت الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي.

وقال بومبيو أمام المجلس “آن الأوان لأن تختار كل دولة جانبا. لا مزيد من التأخير، ولا مزيد من المماطلة. إما أن تقفوا مع قوى الحرية، أو أن تكونوا متواطئين مع مادورو وفوضاه”.

وأضاف “ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن لدعم التحول الديمقراطي في فنزويلا ودور الرئيس المؤقت جوايدو فيه”.