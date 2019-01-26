موسكو تتهم واشنطن بمحاولة تنفيذ “انقلاب” في فنزويلا

المصدر: ا ف ب

اتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، اليوم السبت، الولايات المتحدة وحلفاءها، بالرغبة في الإطاحة برئيس فنزويلا، نافيًا بذلك حق مجلس الأمن في مناقشة الوضع في هذا البلد.

وفي معرض حديثه عن “الانقلاب”، قال الدبلوماسي إن الأزمة “شأن داخلي” في فنزويلا.

وردًا على ذلك، شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أن “نظام نيكولاس مادورو قمع شعبه” منذ سنوات.

وأضاف أن آلاف الفنزويليين يفرون؛ ما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وحاولت روسيا منع انعقاد الاجتماع حول فنزويلا، لكنها لم تنجح في جمع عدد كاف من الأصوات لهذا الغرض (تسعة من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن).

وصوتت الصين وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية مع الموقف الروسي لمنع عقد الاجتماع، لكن الدول الغربية الست (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا)، إضافة إلى البيرو والكويت وجمهورية الدومينيكان، أيدت انعقاد الاجتماع، في حين امتنعت إندونيسيا وساحل العاج عن التصويت.