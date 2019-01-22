ترامب يُقلل من ظهور متحدثة البيت الأبيض الإعلامي بسبب “وقاحة” الإعلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه وجَّه المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، لتقليل الظهور خلال المؤتمرات الصحفية الدورية، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام تتعامل معها بـ”وقاحة”.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”إن السبب في أن سارة ساندرز لن تظهر خلال (المؤتمرات الصحفية) كثيرًا، هو أن الصحافة تتعامل معها بشكل وقح للغاية، وغير دقيق، خاصة من قِبل صحفيين معيَّنين”.

وتابع:”قلت لها لا تكترثي لذلك، الكثيرون لا يغطون أخبارنا بشكل عادل، ومن ثم تظهر الأخبار الكاذبة”.

وسبق أن تعرَّض البيت الأبيض لانتقادات من قِبل منظمات صحفية مؤخرًا، لعدم عقد مؤتمرات صحفية منتظمة.

وبحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، لم تعقد ساندرز أي مؤتمر صحفي رسمي حتى الآن منذُ مطلع عام 2019.

وأضافت أن آخر مؤتمر عقدته كان في 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول.

ودأب ترامب على انتقاد وسائل الإعلام في بلاده منذ توليه مقاليد حكم الولايات المتحدة في الـ 20 من شهر يناير / كانون الثاني للعام 2017.

وكثيرًا ما اتهم الرئيس الأمريكي وسائل الإعلام بـ”الزيف، وتزوير الأنباء، والاعتماد على مصادر مجهولة”، وكذلك بـ”انعدام النزاهة، وتضليل الشعب الأمريكي، والتقليل من شأن إنجازات إدارته”.