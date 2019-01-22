مسلح يختطف طائرة ركاب روسية

هبطت طائرة ركاب روسية اضطرارياً، الثلاثاء، أثناء رحلة داخلية، إثر محاولة من شخص مسلح لاختطافها وتغيير مسارها نحو أفغانستان، وفق إعلام محلي.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن مصدر في خدمة مراقبة الحركة الجوية، قوله إن أحد ركاب طائرة تابعة لشركة الطيران الوطنية “آيروفلوت”، كانت في رحلتها المتجهة من مدينة “سورغوت” شرقي البلاد إلى العاصمة موسكو، طالب بتغيير مسار الرحلة إلى أفغانستان.

وأضاف المصدر أن الراكب كان مسلحا (لم تحدد طبيعة السلاح)، وأنه طلب من قائد الطائرة التوجه إلى أفغانستان، دون أن يفصح عن الأسباب الكامنة وراء اختيار وجهته.

كما أشار أن الراكب الذي طالب بتغيير مسار الطائرة هو مواطن روسي يبلغ من العمر 41 عاما.

من جانبه، ذكر موقع “فلاي رادار” المتخصص برصد ومراقبة حركة الطيران العالمي، أن “أمرا طارئا” حدث على متن الطائرة.

ولفت الموقع إلى أن الطائرة غيّرت مسارها، وهبطت في مطار “خانتي مانسيسك”.

وقال مسؤول أمني للتلفزيون الرسمي: “الراكب سيطر على الطائرة ولا يزال على متنها”.

وعلى متن الطائرة 69 راكبًا، بينهم طفل، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات جراء الحادث وعملية توقيف الجاني.

كما لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات الروسية حول الحادثة، وذلك حتى منتصف النهار.