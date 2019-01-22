إندونيسيا تراجع قرار الإفراج المبكر عن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية‎

قالت السلطات إن إندونيسيا تراجع قراراً بمنح رجل الدين المتشدد أبو بكر باعشير الذي له صلة بتفجيرات بالي عام 2002 إفراجا مؤقتا بعد أن أثارت أنباء إطلاق سراحه انتقادات.

وكان الرئيس جوكو ويدودو قال الأسبوع الماضي إن باعشير (81 عاما) سيُمنح إفراجا مبكرا مؤقتا لأسباب إنسانية، مستشهدا بكبر سنه وسوء حالته الصحية. وقال مستشار قانوني لويدودو إن رجل الدين سيحصل على إفراج غير مشروط.

وقال وزير الأمن ويرانتو أمس الاثنين إن الحكومة ستراجع قرار الإفراج غير المشروط.

وأضاف في بيان “طلب الرئيس من المسؤولين المعنيين إجراء مراجعة أدق وأشمل على الفور للرد على الطلب”.

وتابع أن السلطات “تبحث عناصر مثل بانكسيلا” وهي أيدولوجية الدولة العلمانية التي تطالب كل مدان بالتعهد بالولاء ولكن باعشير رفض مرارا الاعتراف بها.

وأدين باعشير، الذي يعتبر الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، بمقتضى قوانين مكافحة الإرهاب عام 2010 بأن له صلات بمخيمات تدريب للمتشددين في إقليم آتشيه بجزيرة سومطرة وصدر عليه حكم بالسجن 15 عاما.