بعد الغارات على سوريا.. نتنياهو يتوعد إيران: من يهدد بمحونا فليتحمل المسؤولية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، إن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا، استهدفت أساسًا مواقع عسكرية أقامتها إيران، التي حذرها من مواجهة عواقب لتهديدها بتدمير إسرائيل.

وهدَّد نتنياهو في تصريحات له نقلتها “رويترز”، قائلًا: “نعمل ضد إيران والقوات السورية التي تتواطأ في العدوان الإيراني.. سنضرب كلَّ من يحاول الإضرار بنا. مَن يهدّد بمحونا فعليه تحمل المسؤولية كاملة”.‎

وكان الجيش الإسرائيلي أكد أن مقاتلات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي نفذت فجر الاثنين غارات داخل الأراضي السورية ضد أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني، وضد بطاريات “دفاع جوي” سورية.

وقال الجيش إنه ضرب “أهدافًا تابعة لفيلق القدس في سوريا، ومن بينها مواقع تخزين وسائل قتالية وفِي مقدمتها موقع داخل مطار دمشق الدولي، إضافة إلى موقع استخبارات إيراني ومعسكر تدريب إيراني”.