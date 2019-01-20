السلطة الفلسطينية تُسلم واشنطن أمريكيًا مُدانًا ببيع أراضٍ للإسرائيليين

قال مسؤولان فلسطينيان كبيران، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية سلمت السلطات الأمريكية أمريكيًا من أصل فلسطيني حكمت عليه بالسجن المؤبد؛ لانتهاكه حظرًا على بيع أراضٍ للإسرائيليين.

وقال مسؤول أمني كبير طلب عدم نشر اسمه، إن “عصام عقل يحمل جواز سفر أمريكيًا، وجرى تسليمه إلى السلطات الأمريكية بناء على طلبها”، فيما أكد مسؤول ثانٍ، طلب عدم نشر اسمه أيضًا، الإفراج عن عقل.

ورفض المسؤولان الكشف عن أي تفاصيل، ولم يتسن الوصول إلى أسرة عقل للتعقيب، ولم يعلق مسؤولون أمريكيون عند سؤالهم عن الإفراج عن عقل.

وأدانت محكمة في الضفة الغربية عقل في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لمحاولته بيع عقار في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل دون إذن من شركائه في العمل أو من السلطات الفلسطينية.

ونفت أسرة عقل المزاعم ضده.

ودعا السفير الأمريكي في إسرائيل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، إلى إطلاق سراح عقل بعد احتجازه.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، وتنافس السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية إن الإفراج عن عقل “جريمة خطيرة”.