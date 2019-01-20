الرئيس الأفغاني يعلن ترشحه لولاية ثانية

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، يوم الأحد، نيته الترشح لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 تموز/يوليو المقبل.

وتعهد غني في تصريحات صحفية بعد تقديم أوراقه للمفوضية المستقلة للانتخابات، “بالعمل على إرساء السلام والأمن بأفغانستان، في حال فوزه بفترة رئاسية ثانية”.

وأكد بأنه سيعين أمر الله صالح من حزب الجمعية الإسلامية بأفغانستان نائبًا أول له، في حال فوزه، فيما سيستمر ساروار دانيش من حزب وحدة أفغانستان كنائب ثانٍ له.

وأعلن حتى الأحد، 16 شخصًا ترشحهم للانتخابات الرئاسية الأفغانية المقبلة، بينهم مستشار الأمن القومي السابق لأشرف غني، حنيف أطمار، وأحمد ولي مسعود شقيق أحمد شاه مسعود، وزعيم “الحزب الإسلامي”، قلب الدين حكمتيار.