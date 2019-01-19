سالفيني يريد العمل مع فرنسا للقبض على “قتلة” يختبئون هناك

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني السبت إنه مستعد للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاتفاق على خطوات للقبض على إيطاليين مطلوبين باتهامات متعلقة بالإرهاب ويعتقد أنهم يختبئون في فرنسا.

وتم هذا الأسبوع تسليم رجل حرب العصابات اليساري الإيطالي السابق تشيزاري باتيستي، المدان بالقتل في إيطاليا وفر من السجن منذ ما يقرب من أربعة عقود، بعد أن اعتقل في بوليفيا.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية بعد اعتقال باتيستي إنها حدثت قائمة تضم 30 إيطاليا أغلبهم يساريون مطلوبون بتهم إرهابية ويختبئون في الخارج ويعتقد أن 14 منهم في فرنسا.

لكن الوزارة لم تقل كيف تم تحديث تلك القائمة وأسماء المدرجين فيها أو التهم المحددة الموجهة لهم. وقالت إن الحكومة الإيطالية ترغب في التعاون مع الدول التي يعتقد أنهم فيها.

وقال سالفيني “إذا تطلب الأمر أنا مستعد للذهاب إلى باريس للقاء ماكرون.. إذا كان ذلك يساعد في إعادة هؤلاء القتلة لإيطاليا”.