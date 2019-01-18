تلفزيون إيراني: الصحفية المحتجزة في أمريكا تمثل أمام المحكمة اليوم

من المنتظر أن تمثل صحفية أمريكية تعمل بقناة “برس تي في” التلفزيونية الرسمية في إيران، أمام القضاء الأمريكي اليوم الجمعة.

وقال قناة “برس تي في”، إن الصحفية أمريكية المولد والتي تعمل لديها ومحتجزة في الولايات المتحدة ستمثل أمام محكمة أمريكية اليوم الجمعة.

ودعت إيران إلى إطلاق سراح مذيعة التلفزيون ومخرجة الأفلام الوثائقية مرضية هاشمي، التي قالت قناة (برس تي في) الناطقة بالإنجليزية، إن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقلها في مطار سانت لويس يوم الأحد.

ولم يعلق مكتب التحقيقات الاتحادي على القضية.

وقالت القناة “من المقرر أن تمثل مرضية هاشمي، التي اعتقلها مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن تهم غير محددة، أمام محكمة في واشنطن العاصمة اليوم”. ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

ونقلت القناة عن ابن هاشمي يوم الأربعاء قوله، إن والدته البالغة من العمر 59 عامًا والتي تعيش في إيران منذ أكثر من عشرة أعوام احتجزت باعتبارها “شاهد مادي” في قضية جنائية ولم توجه لها أي اتهامات رسمية.

ويسمح القانون الاتحادي الأمريكي للحكومة باعتقال واحتجاز أي شاهد إذا ثبت أن شهادته قد تؤثر على قضية جنائية وأنه لا يمكنها ضمان وجوده بموجب استدعاء من المحكمة.

وبحسب القناة، كان اسم هاشمي عندما ولدت في الولايات المتحدة “ميلاني فرانكلين” ثم غيرت اسمها بعد اعتناقها الإسلام. وذكرت أنها سافرت إلى الولايات المتحدة لزيارة أسرتها.

ووصف وزير الخارجية محمد جواد ظريف اعتقال الصحفية بأنه “انتهاك لحرية التعبير وغير مقبول”.

وقال ظريف لقناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية “إنها زوجة مواطن إيراني ونرى أن من واجبنا الدفاع عن حقوق مواطنينا”.