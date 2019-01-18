ترامب يلغي رحلة الوفد الأمريكي إلى دافوس بسبب الإغلاق الحكومي

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، رحلة الوفد الأمريكي إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لبقاء المسؤولين الأمريكيين في واشنطن لمواجهة أزمة إغلاق الحكومة الفدرالية.

وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: “بالنظر إلى وجود 800 ألف موظف أمريكي رائعين لا يستلمون رواتبهم، ولضمان أن باستطاعة فريقه المساعدة كما يجب، ألغى الرئيس ترامب رحلة وفده إلى منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس في سويسرا”.

وكان وزير الخزانة ستيف منوتشين من بين الخمسة الكبار في الوفد الذي يضم أيضًا وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير التجارة ويلبر روس، والممثل التجاري روبرت لايتهايزر، ومساعد الرئيس كريس ليدل.

وألغى ترامب أيضًا في اللحظة الأخيرة رحلة مقررة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى أفغانستان بواسطة طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية، مرجعًا السبب أيضًا إلى الإغلاق الحكومي.

وتأثر نحو 800 ألف موظف فدرالي والعديد من المتعاقدين بالإغلاق الحكومي الجزئي الذي تسبب به رفض ترامب توقيع الميزانية لعدد من الإدارات، في رد على رفض الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب خطته لإنشاء جدار حدودي مع المكسيك.