استراتيجية ترامب للدفاع الصاروخي تعتبر كوريا الشمالية “تهديدًا غير عادي”

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكشف عن استراتيجية معدلة للدفاع الصاروخي، اليوم الخميس، تحدد كوريا الشمالية باعتبارها ما زالت تمثل “تهديدًا غير عادي”، وذلك بعد سبعة أشهر من إعلانه انتهاء التهديد النووي.

وقال تقرير الاستراتيجية، في ملخص تنفيذي، اطلعت عليه رويترز قبل إعلانه اليوم الخميس: “رغم إمكانية وجود مجال جديد الآن للسلام مع كوريا الشمالية، إلا أنها ما زالت تشكل تهديدًا غير عادي، وعلى الولايات المتحدة مواصلة توخي اليقظة”.

وتمثل مراجعة استراتيجية الدفاع الصاروخي فحصًا شاملًا لجهود حماية الولايات المتحدة من تهديد الصواريخ. وتحدد الاستراتيجية بواعث القلق من القدرات الصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية وإيران وروسيا والصين.