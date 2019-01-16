اليونان.. حكومة تسيبراس تنال ثقة البرلمان

حصلت الحكومة اليونانية برئاسة أليكسيس تسيبراس، الأربعاء، على ثقة البرلمان، بفارق ضئيل، إثر نيلها 151 صوتًا مقابل رفض 148 من إجمالي عدد أعضاء البرلمان البالغ 299 عضوًا.

جاء ذلك خلال تصويت البرلمان على طلب حزب سيريزا اليساري الذي يرأسه تسيبراس، تجديد الثقة فيها، عقب انسحاب “حزب اليونانيون المستقلون” (أنيل) من الائتلاف الحكومي.

وحصلت حكومة تسيبراس على 145 صوتًا من حزبه سيريزا، و4 من “أنيل” وواحد من حزب اليمين الوسط “بوتامي” وآخر من المستقلين.

يشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، كان قد طلب تجديد الثقة بحزبه في البرلمان، عقب إعلان بانوس كامينوس، رئيس حزب “أنيل” استقالته من منصب وزير الدفاع الذي كان يتولاه، وانسحابه من الحكومة، إثر اتفاق بين اليونان ومقدونيا بشأن تغيير اسم الأخيرة إلى دولة “مقدونيا الشمالية”.

والجمعة، وافق البرلمان المقدوني، على تعديلات دستورية تقضي بتغيير اسم البلاد إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقعت سكوبيه مع أثينا، اتفاقًا لتغيير اسم مقدونيا إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”، ما وضع حدًا لنزاع استمر لعقود وأثار احتجاجات على جانبي الحدود.

وبعد استقلال مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة، في 1991، رفضت اليونان اعتماد اسم جارتها الجديدة.

وتقول اليونان، التي تضم إقليمًا اسمه مقدونيا، إن اسم جارتها (مقدونيا) يعني المطالبة بالسيادة على أراضٍ يونانية.

وشكل الخلاف عقبة أساسية أمام بدء مفاوضات سكوبيه للحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب الرفض اليوناني.