الشرطة الإسرائيلية تحقق بـ”شبهات جنسية” في تعيين قاضية

قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت محاميًا إسرائيليًا، في قضية لها صلة بتعيين قاضية، في محكمة مقابل “الجنس“.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان صحفي: “يجري التحقيق في وحدة التحقيق في الشرطة للاشتباه في ارتكاب جرائم نزاهة، بما يتعلق في تعيين قضاة”.

وأضافت:”تم فتح التحقيق بعد تلقي معلومات منذ أسبوعين، إذ يشتبه في ارتكاب جرائم تتعلق بتعيين قاضٍ في محكمة الصلح قبل عدة سنوات، ومحاولة تعيين قاضٍ آخر”.

وتابعت الشرطة الإسرائيلية:” تم صباح هذا اليوم اعتقال أحد المشتبهين، وهو محامٍ، لاستجوابه، وتم استدعاء اثنين آخرين من المشتبه بهم، أحدهما قاضٍ في محكمة الصلح والآخر محامٍ، من أجل استجوابهما”.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها “استدعت أيضا شهودًا، وتم إجراء عمليات تفتيش وضبط وثائق ومواد محوسبة”.

واستصدرت الشرطة الإسرائيلية قرارًا بحظر نشر التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذه القضية.