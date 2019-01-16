أمريكا تعتقل مذيعة تعمل لصالح قناة إيرانية

اعتقلت السلطات الأمريكية، المذيعة مرضية هاشمي التي تعمل لصالح قناة “برس تي في” الإخبارية الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، وفقًا لما ذكرته اليوم الأربعاء وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

وقالت الوكالة إن “اعتقال المذيعة مرضية هاشمي تم من قبل السلطات الأمنية الأمريكية دون سبب محدد أو تهم موجهة لها”.

وأشارت إلى أن “اعتقالها جرى يوم الأحد الماضي في مطار سانت لويس الدولي بولاية ميسوري، وتم نقلها إلى مركز اعتقال”.

وقناة “برس تي في” مملوكة للنظام الإيراني، وانطلق بثها في تموز/يوليو 2007 في الولاية الأولى من حكم الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، ويقع مقرها الرسمي في العاصمة طهران، ولها مكاتب في عدد من العواصم العالمية من بينها لندن.