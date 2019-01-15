“الشباب الصومالية” تتبنة هجوما على مجمع فخم بالعاصمة الكينية

أسفر هجوم اليوم الثلاثاء، في كينيا، على مجمع فخم يضم فندقًا ومكاتب بالعاصمة نيروبي، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وأكد مصدر في مكتب داخل فندق دوسيت عبر الهاتف “نتعرض للهجوم”، ثم أنهى المكالمة.

وأظهرت لقطات للتلفزيون المحلي دخانًا يتصاعد من المنطقة.

وأشار قائد شرطة نيروبي، فيليب ندولو، إلى أنه تم إغلاق منطقة ريفرسايد درايف؛ للاشتباه في وقوع جريمة سطو.

وتبنت حركة الشباب الصومالية المتشددة في الصومال الهجوم.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة “نحن وراء الهجوم في نيروبي، العملية مستمرة. سنعلن التفاصيل لاحقا”.