قوات الدفاع المدني في “عبادان” الإيرانية يحتجون على تأخر رواتبهم

نظم عدد من العاملين بقوات الدفاع المدني (الإطفاء) بمدينة عبادان جنوبي إيران، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مبنى محافظة المدينة، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم، وللمطالبة بالنظر في أوضاعهم المعيشية، بحسب وكالة أنباء العمال الإيرانية “ايلنا”.

ونقلت الوكالة حديثًا أجرته مع أحد العمال المحتجين، حيث قال “إننا لم نحصل على رواتبنا منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما تأخر صرف حقوقنا الاجتماعية لمدة 11 شهرًا”.

وأضاف أنه “بالتوازي مع خطورة العمل في إطفاء الحرائق والأزمات الصحية التي يمر بها العاملون في الدفاع المدني، فقد زاد تأخر صرف رواتبهم وحقوقهم الاجتماعية، من وطأة أزمات العاملين”.

وأفاد بأن “عمال الإطفاء لم يحصلوا على الملابس الواقية المخصصة للعمل منذ عامين، فضلًا عن عدم تمتع عربات الإطفاء بمدينة عبادان بالمعدات الآمنة، بسبب أزمة نقص المصادر المالية التي تشهدها أجهزة المدينة”.

واختتم العامل الإيراني حديثه مع الوكالة بتأكيده على أنه “رغم عدم تمتع عمال الإطفاء والحماية المدنية بأي حقوق مادية وتحملهم مصاعب عملهم، فإنهم يدفعون ثمن مطالبتهم بحقوقهم إما بالفصل من العمل أو نقلهم بشكل تعسفي”.

وتشهد المدن الإيرانية، لا سيما الجنوبية كالأهواز وعبادان، احتجاجات فئوية من العمال والموظفين اعتراضًا على تأخر السلطات في صرف رواتبهم لأشهر عديدة، في ظل الأزمة الاقتصادية وقلة المصادر المالية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة.