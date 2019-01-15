مادورو يصف الرئيس البرازيلي بولسونارو بـ “هتلر الأزمنة الحديثة”

المصدر: أ.ف.ب

وصف الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين، نظيره البرازيلي اليميني المتطرف جاير بولسونارو بأنه “هتلر الأزمنة الحديثة”.

وقال مادورو في خطاب أمام الجمعية التأسيسية التي تضم مناصريه حصرا إن “بولسونارو هو هتلر الأزمنة الحديثة. إنه كذلك. بالمقابل، تنقصه الشجاعة والحسم لأنه دمية لمجموعات (مؤثرة)”.

وأضاف الرئيس الفنزويلي “الشعب البرازيلي سيتولى أمره”.

كانت الحكومة البرازيلية قد وصفت الخميس الولاية الرئاسية الجديدة لمادورو بأنها “غير شرعية”، معتبرة أن السلطة التنفيذية تعود إلى الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة الفنزويلية.

ولم تُرسل البرازيل التي يرأسها بولسونارو منذ الأوّل من كانون الثاني/يناير أيّ ممثّل لحضور حفل تنصيب مادورو.

وكان بولسونارو وصف في وقت سابق مادورو بأنه “دكتاتور”.