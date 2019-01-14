ترامب يرفض اقتراحًا لإعادة فتح الحكومة جزئيًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه رفض اقتراحًا من حليف جمهوري في مجلس الشيوخ بأن يعيد جزئيًا فتح الإدارات المغلقة من الحكومة للسماح باستئناف المفاوضات بشأن أزمة تتعلق بالتمويل.

ولدى مغادرته البيت الأبيض في زيارة إلى لويزيانا قال ترامب للصحفيين، إنه لم يوافق على اقتراح السناتور الجمهوري لينزي جراهام بإعادة فتح المؤسسات الحكومية لـ3 أسابيع.

ويوم أمس الأحد، قال جراهام، إنه إذا فشلت المحادثات خلال تلك الفترة فبإمكان ترامب المضي قدمًا وإعلان حالة طوارئ على الصعيد الوطني لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لبناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وهي المسألة التي تسببت في الإغلاق الحكومي في 22 من شهر ديسمبر/كانون الأول للعام الماضي.

ولوح ترامب بخيار إعلان حالة طوارئ على الصعيد الوطني إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المشرعين، وقال اليوم الاثنين إنه لا يتطلع للقيام بذلك.

وأغلقت الحكومة الاتحادية جزئيًا بسبب طلب ترامب من الكونغرس الموافقة على تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك كما وعد خلال حملته الانتخابية.

ويرفض الديمقراطيون إجراء المزيد من المفاوضات قبل إعادة فتح الحكومة.