فرنسا تقرض العراق 430 مليون يورو لإعادة الإعمار

قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الإثنين، إن فرنسا خصصت قرضًا للعراق بمبلغ 430 مليون يورو (431.1 مليون دولار) للمساهمة في جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب في البلاد.

وجاء ذلك، خلال لقاء الحلبوسي وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، في بغداد، التي وصلها الأخير في وقت سابق اليوم خلال زيارة غير معلنة المدة.

وذكر بيان صادر عن البرلمان العراقي، أن وزير الخارجية الفرنسي، أكد حرص حكومة بلاده على دعم العراق في الملفات المهمة التي تتعلق بالأمن والإعمار”.

وكان لودريان، قد وصل اليوم إلى بغداد للقاء قادة العراق، وستشمل زيارته إقليم كردستان أيضًا.

وقدرت الحكومة العراقية في فبراير/ شباط 2018، وفقًا لدراسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون الحاجة الفعلية لإعادة إعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وتعرّضت البنى التحتية (مشاريع الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية) في المحافظات الشمالية والغربية إلى دمار كبير على مدى 3 سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم “داعش” الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف عام 2014.

وفرنسا إحدى دول التحالف الدولي المناهض لـ”داعش” والذي كان له مساهمة فعالة في إلحاق الهزيمة بالتنظيم أواخر 2017.