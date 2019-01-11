فشل مساعي إقصاء قيادي مسلم بالحزب الجمهوري في ولاية تكساس

فشلت مساعي إقصاء مسؤول مسلم في الحزب الجمهوري بمقاطعة “تارانت” بولاية تكساس الأمريكية، بعد تعثر المقترح في تصويت أُجري لهذا الخصوص.

ونقلت شبكة “سي إن إن” المحلية اليوم الجمعة، عن “مايك سيندر”، أحد أعضاء الحزب في المقاطعة، أن 139 عضوًا رفضوا المقترح، مقابل تأييد 49 عضوًا فقط.

وأجرى فرع الحزب بالمقاطعة يوم أمس الخميس، تصويتًا على عزل نائب رئيس الفرع، الطبيب “شهيد شافي”، فقط لكونه مسلمًا.

بدوره قال “شافي”، بعد تأييد بقائه في منصبه، إنّ نتيجة التصويت هي بمثابة دليل على أن “اتحادنا هو في وضعه الأكثر مثالية، وحان الوقت لوضع الانقسامات جانبًا”.

وأطلق الحملة ضد “شافي” مجموعة من الجمهوريين العنصريين بقيادة “دوري أوبراين”.

ويشغل السياسي المسلم عضوية مجلس مدينة “ساوث ليك”، شمال شرق تارانت.

ومطلع شهر يناير/كانون الثاني الجاري، قال “أوبراين” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنّه “من غير المناسب أن يكون مسلم في منصب نائب رئيس فرع الحزب، لأنه يمثل جميع الجمهوريين في المقاطعة، ولا يعتقد جميع الأعضاء في تارانت أن الإسلام (دين) آمن أو مقبول”.

يشار أن “شافي” هاجر من باكستان إلى الولايات المتحدة عام 1990، وأصبح مواطنًا أمريكيًا عام 2009، حسب تقارير إعلامية.

وقبل 6 أشهر، تم تعيّينه في منصب نائب رئيس الحزب الجمهوري في تارانت، من قبل رئيس فرع الحزب “دارل إيستون”.