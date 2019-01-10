أستراليا تعتقل رجلًا أرسل طرودًا “مشبوهة” إلى بعثات دبلوماسية

المصدر: أ ف ب

اعتقلت السلطات الأمنية الأسترالية، الخميس، رجلًا للاشتباه بإرساله عشرات الطرود المشبوهة إلى بعثات دبلوماسية في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت السلطات أن الموقوف يبلغ من العمر 48 عامًا واعتقل مساء الأربعاء في منزله في ولاية فيكتوريا جنوب شرقي البلاد للاشتباه بإرساله ما مجموعه 38 طرداً مشبوهاً إلى سفارات وقنصليات في العاصمة كانبيرا ومدينتي سيدني وملبورن.

ولم يتضح حتى الساعة ما إذا كان محتوى الطرود خطراً أم لا.

ولا يبدو أن هناك أي ترابط واضح بين لائحة البلدان المستهدفة ومن بينها بريطانيا والولايات المتحدة والصين وإيطاليا والهند واليابان وسويسرا وإسبانيا ومصر وباكستان ونيوزيلندا.