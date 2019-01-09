غوتيريس يعين السلوفاكي “يان كوبيش” منسقًا خاصًا في لبنان

أعلن استيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بأن الأخير قرر تعيين السلوفاكي يان كوبيش منسقًا خاصًا له في لبنان.

وقال دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الأربعاء، إن “يان كوبيش سيخلف الدنماركية المنسقة الخاصة بالوكالة بيرنيل داهلر كاردل”، مشيرًا إلى أن الأمين العام يعرب عن “امتنانه لتفانيها وقيادتها لبعثة الأمم المتحدة”.

وأضاف بأن “يان كوبيش شغل منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق منذ العام 2015 وحتى تاريخه كما شغل منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) من 2011 إلى 2015 وقبل ذلك تولي منصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا من 2009 إلى 2011.