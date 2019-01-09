وابل من الرصاص على سيارة مسؤول قضائي بإيران

نجا مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال، بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص أطلقه مسلحون مجهولون، في محافظة “كهكیلویه وبویر أحمد”، جنوب غرب إيران.

وذكر نائب المحافظ للشؤون الأمنية والسياسية، محمد كاظم نظري، أن “غلام رضا مزارعي رئيس المحكمة العليا وكبير القضاة في محافظة كهكیلویه وبویر أحمد الواقعة جنوب غرب البلاد، تعرّض لمحاولة اغتيال عصر اليوم عند توجهه إلى منزله عندما فتح مسلحون مجهولون النار على سيارته”.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” عن نظري قوله إن “مزارعي وفريق حمايته لم يتعرض لإصابات”، مشيرًا إلى أن “الأجهزة الأمنية شرعت بفتح تحقيق في محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا وكبير القضاة في محافظة كهكیلویه وبویر أحمد”.