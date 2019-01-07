نائب إيراني يحذر: “سيكون مصيرنا التفكك مثل الاتحاد السوفييتي”

حذرعضو في البرلمان الإيراني، من “تفكك” بلاده على غرار الاتحاد السوفييتي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، مطالبًا حكومة الرئيس حسن روحاني، بوقف ما أسماها “التكاليف غير الضرورية وهدر الأموال”.

وقال النائب جليل رحيمي جهان آبادي، خلال جلسة للبرلمان يوم الأحد: “شعبنا يبحث عن لقمة العيش في الشوارع ونحن نهدر الأموال بالخارج”.

وأضاف آبادي وهو سياسي إصلاحي وزعيم ائتلاف النواب السنة في البرلمان: “يواجه الناس اليوم صعوبة في الحصول على سبل عيشهم وإطعام أطفالهم، فيما نقوم بهدر الأموال بالخارج”.

وتابع أن “عدم تغيير السياسة الخارجية لإيران يمكن أن يتركنا مشلولين في شوارع طهران وبالتالي سنتجه نحو التفكك“، بحسب وكالة “أنباء الطلبة الإيرانية.

وقال: “عندما انهار الاتحاد السوفييتي، كان لديه 13 ألف رأس نووي وكان له نفوذ في أكثر من 20 دولة ومحطة فضائية، لكنه مُزق في شوارع موسكو وفقد أمنه والسلامة الإقليمية“.

ورأى أن “ما نحتاجه في الداخل يجب أن نعتني به.. نحتاج إلى إيجاد أصدقاء، والحد من التوترات وزيادة التعاون في المنطقة، والتركيز على الاقتصاد على رأس أولوياتنا“.

وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها إيران، فضلاً عن تواصل الاحتجاجات العمالية في عدد من مناطق البلاد.

ويقول إيرانيون إن بلادهم تهدر مليارات الدولارات على الميليشيات المسلحة في المنطقة، لتحقيق رغباتها وأجندتها كما في سوريا والعراق واليمن وبعض المناطق الأخرى.