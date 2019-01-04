ألمانيا: مخترقون ينشرون بيانات شخصية لمئات السياسيين

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي)، اليوم الجمعة، أن متسللين إلكترونيين نشروا بيانات شخصية تخص مئات السياسيين الألمان المنتمين لأحزاب كبرى، تشمل تفاصيل بطاقات الائتمان وأرقام الهواتف المحمولة.

وقالت الهيئة نقلًا عن محطة (آر.بي.بي) التابعة لها، إن هذه البيانات، التي نُشرت على “تويتر”، تشمل أيضًا عناوين وخطابات شخصية ونسخًا من بطاقات هوية.

وقال التقرير، إن عملية الاختراق تأثرت بها جميع الأحزاب الألمانية الكبرى، باستثناء حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي لليمين المتطرف.

ولم يُعرف بعد الدافع وراء العملية ولا هوية منفذيها.