مسؤول برازيلي: لم نحدد موعد نقل سفارتنا في “إسرائيل” إلى القدس

مسؤول برازيلي: لم نحدد موعد نقل سفارتنا في “إسرائيل” إلى القدس

المصدر: رويترز

قال أوجستو هيلينو، مستشار الأمن القومي للرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو، اليوم الخميس، إن بلاده لم تحدد بعد موعد نقل سفارتها في “إسرائيل” من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة، “لكن هناك نية واضحة للقيام بذلك”.

وأضاف الجنرال المتقاعد بالجيش البرازيلي، متحدثًا في العاصمة برازيليا، أن هناك، مع ذلك، اعتبارات أخرى ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، ومن ثم فإن الرئيس بولسونارو لم يحسم أمره بهذا الشأن.

وتابع هيلينو أنه لا يعتقد بأن البرازيل ستواجه أي مشكلات مع الدول العربية، التي تعارض مثل هذه الخطوة، وتعد من المشترين الرئيسيين لصادرات اللحوم البرازيلية.

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