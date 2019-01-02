المستشار القضائي الإسرائيلي يعتزم اتخاذ قرار بشأن “فساد نتنياهو” قبل الانتخابات

قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إنه يعتزم اتخاذ قرار بشأن ملفات فساد بنيامين نتنياهو، قبيل الانتخابات الإسرائيلية، المقرر عقدها في نيسان/ إبريل المقبل.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية الثانية، عقد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مندلبليت، اجتماعًا سريًّا، الأسبوع الماضي، تشاور خلاله مع كبار أعضاء النظام القانوني، بهدف اتخاذ القرار.

وبحسب القناة، تناول الاجتماع مسألة الإجراءات القانونية في حال تم نشر جلسة استماع قبل الانتخابات.

ونقلت القناة عن المستشار القضائي قوله: “إن نشر القرار قبل الانتخابات هو واجبنا أمام الجمهور الإسرائيلي، الذي سيذهب إلى الانتخابات”، مستدركًا: “سأبذل أقصى جهد لاستكمال العمل في أقرب وقت ممكن”.

ومن جانبه، وصف محامو نتنياهو قرار المستشار القضائي بـ”أنه غير ديمقراطي”. واعتبروه: “تشويهًا لإرادة الناخبين، وضربة قاسية للعملية الديمقراطية”.