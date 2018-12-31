مسؤول إسرائيلي: نتنياهو طلب من ترامب الانسحاب “تدريجيًا” من سوريا

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “وافق” على طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بسحب القوات الأمريكية من سوريا “تدريجيًا”.

ونقلت “هيئة البث الإسرائيلي” عن مسؤول وصفته بأنه “رفيع المستوى”، قوله إن “رئيس الوزراء نتنياهو تحدث مع ترامب، بشأن الانسحاب من سوريا”، مبينًا أن “نتنياهو لم يطلب من ترامب عدم الانسحاب من سوريا، بل الانسحاب تدريجيًا فقط”.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن “نتنياهو يعتقد أن سحب القوات الأمريكية من سوريا يحمل فرصة، وأنه منذ إعلان الرئيس الأمريكي عن ذلك لم يحدث أي تغيير في الوجود الإيراني على الأراضي السورية”.

وأكدت إسرائيل أكثر من مرة أنها “لن تسمح بتواجد إيراني عسكري في سوريا”.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو، الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في البرازيل، على هامش حضورهما حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، لمناقشة الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام قال، إن “ترامب أمر بتباطؤ في الانسحاب من سوريا”.

وقبل ذلك، أفرغت الولايات المتحدة الأمريكية، أحد مستودعاتها العسكرية شمال شرق سوريا، للمرة الأولى، عقب إعلانها قرار سحب قواتها منها.

يذكر أن ترامب أعلن في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.