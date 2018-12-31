انتشار أمني كثيف في طهران مع تواصل الاحتجاجات الطلابية (فيديو)

شهد شارع الثورة وسط العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الإثنين، انتشارًا واسعًا للقوات الأمنية مع تواصل الاحتجاجات التي ينظمها طلاب الجامعة الإسلامية الحرة لليوم الثالث على التوالي، ضد المسؤولين بالجامعة.

ويطالب الطلاب المحتجون باستقالة مسؤولي الجامعة على خلفية مصرع 10 من زملائهم، وإصابة 27 آخرين نتيجة انقلاب حافلة كانت تقلهم بالقرب من الجامعة، الإثنين الماضي.

محتجون يحتشدون بمحيط جامعة #طهران ويتحركون نحو ميدان انقلاب وسط العاصمة، اعتراضا على ما وصفوه بـ"الفساد والإهمال"، إثر مقتل 10 طلاب في حادث انقلاب حافلة#إرم_نيوز #إيران #IranProtests pic.twitter.com/IQwkjjqLFu — إرم نيوز (@EremNews) December 31, 2018

وبحسب وسائل إعلام محلية، ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، هتف الطلاب المحتجون الذين انضم إليهم حشد من الناس أمام قوات الشرطة “لا تخافوا لا تخافوا … نحن جمعيًا معًا”، في إشارة إلى ضرورة تلاحم الشعب والوقوف بوجه النظام وآلة القمع التي يستخدمها ضد المتظاهرين.

تلاش نیروهای امنیتی جهت ممانعت از شکل گیری تجمع دانشجویان در میدان انقلاب #سقوط_نزدیک_است #دانشگاه_تهران pic.twitter.com/rh13lPdZc5 — Mahnaz (@Mahnaz_Nadi) December 31, 2018

وحمل الطلاب الذين شاركوا في المظاهرة صورًا لضحايا حادث تحطم الحافلة في ساحة مؤدية إلى الجامعة، في شمال غرب طهران.

وقالت قناة “صوت الشعب” الإيرانية، إن طلاب جامعة طهران التي تعد من أهم الجامعات في البلاد نظموا تظاهرة أمام مبنى الجامعة للتضامن مع طلاب الجامعة الإسلامية الحرة.

وعزت الجامعة التي يشرف عليها مستشار خامنئي في البداية وقوع الحادث لإصابة سائق الحافلة بسكتة دماغية، وهو ما نفاه مكتب الطبيب الشرعي في وقت لاحق، فيما أشار الطلاب إلى أن قدم أسطول الحافلات في الجامعة وسوء الصيانة، وراء الكارثة.

♦️فوری/10دی

روبروی دانشگاه تهران به سمت انقلاب! مردم در حال پیوستن بە تجمع میدان انقلاب ھستند. #خیزش_دی۹۷ pic.twitter.com/WOTyKwcHhx — نبض تبریز (@nabztabriz) December 31, 2018

وتعثرت الجهود الرامية إلى تحديث أسطول السيارات الإيراني الذي مضى عليه أكثر من 30 عامًا، مع إنسحاب الشركات الأجنبية هذا العام بسبب عودة العقوبات الأمريكية.