انتشار أمني كثيف في طهران مع تواصل الاحتجاجات الطلابية (فيديو)

انتشار أمني كثيف في طهران مع تواصل الاحتجاجات الطلابية (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

شهد شارع الثورة وسط العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الإثنين، انتشارًا واسعًا للقوات الأمنية مع تواصل الاحتجاجات التي ينظمها طلاب الجامعة الإسلامية الحرة لليوم الثالث على التوالي، ضد المسؤولين بالجامعة.

ويطالب الطلاب المحتجون باستقالة مسؤولي الجامعة على خلفية مصرع 10 من زملائهم، وإصابة 27 آخرين نتيجة انقلاب حافلة كانت تقلهم بالقرب من الجامعة، الإثنين الماضي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، هتف الطلاب المحتجون الذين انضم إليهم حشد من الناس أمام قوات الشرطة “لا تخافوا لا تخافوا … نحن جمعيًا معًا”، في إشارة إلى ضرورة تلاحم الشعب والوقوف بوجه النظام وآلة القمع التي يستخدمها ضد المتظاهرين.

وحمل الطلاب الذين شاركوا في المظاهرة صورًا لضحايا حادث تحطم الحافلة في ساحة مؤدية إلى الجامعة، في شمال غرب طهران.

وقالت قناة “صوت الشعب” الإيرانية، إن طلاب جامعة طهران التي تعد من أهم الجامعات في البلاد نظموا تظاهرة أمام مبنى الجامعة للتضامن مع طلاب الجامعة الإسلامية الحرة.

وعزت الجامعة التي يشرف عليها مستشار خامنئي في البداية وقوع الحادث لإصابة سائق الحافلة بسكتة دماغية، وهو ما نفاه مكتب الطبيب الشرعي في وقت لاحق، فيما أشار الطلاب إلى أن قدم أسطول الحافلات في الجامعة وسوء الصيانة، وراء الكارثة.

وتعثرت الجهود الرامية إلى تحديث أسطول السيارات الإيراني الذي مضى عليه أكثر من 30 عامًا، مع إنسحاب الشركات الأجنبية هذا العام بسبب عودة العقوبات الأمريكية.

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