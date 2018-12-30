مسؤول إسرائيلي: نقل سفارة البرازيل إلى القدس “مسألة وقت”

قال مسؤول إسرائيلي كبير يزور البرازيل اليوم الأحد، إن الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو، أبلغ عددًا من كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن نقل سفارة بلاده إلى القدس ما هي إلا “مسألة وقت”.

وقال بولسونارو الذي سيتولى منصبه يوم الثلاثاء المقبل، إنه سيحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وينقل سفارة بلاده إلى القدس.

ويستضيف الرئيس البرازيلي المنتخب المنتمي لليمين المتشدد، وفدًا إسرائيليًا بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن بولسونارو يواجه ضغوطًا من قطاع الزراعة البرازيلي القوي، كي لا يتخذ تلك الخطوة، لأنها قد تضر بصادرات البرازيل للدول العربية.