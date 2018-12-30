رئيس جامعة إيرانية يدهس عددًا من الطلاب المحتجين (صور وفيديو)

أقدم رئيس “الجامعة الإسلامية الحرة” في طهران على دهس عدد من الطلاب المحتجين في باحة الجامعة، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء “برنا” الإيرانية، أن “رئيس الجامعة الإسلامية الحرة، محمد مهدي طهرانجي، دهس عددًا من الطلاب المتظاهرين، وأصاب اثنين منهم بجروح بعدما أغلقوا الطرق داخل الجامعة ورفضهم فتحها أمام سيارة طهرانجي”.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن “سيارة إسعاف نقلت اثنين من المصابين فورًا إلى أحد المستشفيات القريبة من الجامعة من أجل تلقي العلاج”.

هرچند #دانشگاه_آزاد خبر زیر گرفتن دانشجویان #علوم_تحقیقات را تکذیب کرده اما این فیلم را کجای دلمان بگذاریم؟آیا دانشجویان بی جهت دنبال این خودرو می دوند؟ واقعا در #دانشگاه_آزاد چه خبر است؟ pic.twitter.com/zpIAxEzQuA — Mojtaba Hosseini (@mojtabahossein8) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

ويحتج الطلاب في الجامعة على خلفية مصرع 10 من زملائهم، وإصابة 27 آخرين بجروح، الإثنين الماضي، نتيجة انقلاب حافلة كانت تقلهم بالقرب من الجامعة.

ويطالب المحتجون بإقالة المسؤولين عن إدارة الجامعة، وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة الجامعة، مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي.

وتحدثت مصادر طلابية عن وقوع صدامات بين الطلاب المتظاهرين وقوات الأمن، مشيرة إلى أن عددًا من رجال الأمن اقتحموا مبنى الجامعة، واعتلقوا عددًا من الطلاب.