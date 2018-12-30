“الشيخة حسينة” تقترب من تحقيق فوز ساحق في انتخابات بنغلادش

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في بنغلادش، يوم الأحد، أن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة تتجه نحو تحقيق فوز ساحق، بحسب ما أفادت قناة تلفزيونية محلية.

وذكرت القناة “24” التي تجمع النتائج من أنحاء البلاد، أن حسينة “تحقق تقدمًا واضحًا، وقد ضمنت 19 مقعدًا حتى الآن دون أي مقعد للمعارضة، ما يعزز التوقعات بفوزها بولاية رابعة”.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم الشرطة في بنغلادش إن أعمال عنف لها صلة بالانتخابات أودت بحياة 17 شخصًا، يوم الأحد”، مضيفًا أن 7 منهم ينتمون للحزب الحاكم و5 لتحالف المعارضة.

ويُنسب إلى رئيسة الوزراء تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة الآسيوية الفقيرة خلال حكم استمر عقدًا دون انقطاع، واستقبال اللاجئين الروهينغا الفارين من بورما المجاورة، لكنها متهمة بالتمسك بالسلطة والتضييق على المعارضة، ولا سيما مع الحكم الذي صدر بحق زعيمة المعارضة خالدة ضياء بالسجن 17 عامًا.