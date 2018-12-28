أردوغان يعلّق على التطورات في منبج السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن أنقرة لن يبقى لديها ما تفعله في منبج فور مغادرة القوات الكردية، التي أشار لها بـ”المنظمات الإرهابية”.

وأضاف الرئيس التركي أن على تركيا أن تأخذ الأمر على محمل الجد، والمسألة لا تتعلق بمنبج وحدها، وفق تعبيره.

وفيما رحبت موسكو بخطوة الجيش السوري دخول منبج بعد انسحاب القوات الكردية، أعلن أردوغان أن وفدًا تركيًا سيزور روسيا غدًا؛ لبحث التطورات الجديدة.

لكن أردوغان قال إن قوات الأسد “تدير حربًا نفسية في منبج، ولا يوجد شيء مؤكد بعد، وفقًا لما قاله مسؤولون روس”.

وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية، ليس لها الحق في دعوة أطراف أخرى لدخول منبج السورية.

وطالبت الوزارة كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تزعزع استقرار المنطقة.

وجاءت التصريحات بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش السوري دخول منبج، ورفع العلم السوري على المدينة، بعد أن دعت وحدات حماية الشعب الكردية حكومة الرئيس بشار الأسد؛ لحماية المدينة من الهجمات التركية.