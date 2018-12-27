في أول ظهور له منذ إصابته بجلطة.. خطاب مرتقب لرئيس الغابون يوم رأس السنة

يعتزم الرئيس الغابوني علي بونغو إلقاء خطاب يوم رأس السنة، وفق ما أفاده مصدر مقرب منه الأربعاء، في أول ظهور علني له منذ تعرضه لجلطة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولم يعد الرئيس البالغ 59 عامًا إلى الغابون منذ تعرضه لوعكة صحية في 24 تشرين الأول/ أكتوبر في السعودية ثم نقله إلى المغرب، وهو سيتوجه إلى شعبه بخطاب من الرباط حيث يتماثل فيها حاليًا للشفاء، كما قال المصدر لـ”فرانس برس”.

وتابع المصدر أن الرئيس “أوكل إلى رئيس الوزراء ايمانويل ايسوزي نغوندت، بأن “يحقق توقعات المواطنين” إلى حين عودته الى الغابون في تاريخ لم يتم تحديده.

وأثار الافتقار إلى الأخبار الرسمية حول صحة رئيس البلاد منذ ‘صابته بالمرض تكهنات حول إصابته بالعجز أو ربما وفاته.

ولم يُكشف عن تعرض بونغو لجلطة إلا في وقت سابق من هذا الشهر، وكل ما نشر عنه منذ مرضه لا يتعدى صورة واحدة وتسجيلي فيديو بدون صوت، ما زاد من الشائعات حول صحته.

ودعا 3 من قادة أحزاب المعارضة إلى قيام فريق طبي مستقل برؤية بونغو في الرباط لتقييم ما إذا كان بإمكانه أداء واجباته الرئاسية.

وتحكم عائلة بونغو الغابون الدولة الإفريقية الإستوائية الغنية بالنفط، منذ خمسة عقود.

وانتخب علي بونغو رئيسًا عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ 1967، قبل أن يعاد انتخابه عام 2016 في انتخابات فاز فيها بفارق ضئيل وأثارت جدلاً واسعاً.