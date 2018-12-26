برفقة ميلانيا.. ترامب يقوم بزيارة “مفاجئة” إلى العراق (صور)

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق يوم الأربعاء، بمناسبة عيد الميلاد، وهي أول زيارة له إلى منطقة صراعات بعد عامين تقريبًا من رئاسته، وعقب أيام من الإعلان عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في قاعدة الأسد الجوية غرب بغداد بعد رحلة استمرت طوال الليل من واشنطن، ومع السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ومجموعة صغيرة من المساعدين، ومسؤولين في جهاز أمن الرئاسة، وعدد من الصحفيين.

وأظهرت صور للزيارة، ترامب وزوجته وهما يشاركان الجنود بعيد الميلاد.

وقال ترامب في تصريحات: “إنه ليس لديه أي خطط للانسحاب من العراق”، مضيفا: “في الواقع، بإمكاننا استخدام العراق كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سوريا”.

ود افع الرئيس ترامب، عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا قائلا: “الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري”.

واتخذ ترامب القرار بشأن سوريا فجأة متجاهلا نصيحة كبار مساعديه والقادة العسكريين وبينهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال في اليوم التالي.

وذكر ترامب أنه سبق وقال لمستشاريه “دعونا نخرج من سوريا” لكن تم إقناعه بالبقاء قبل أن يقرر أن يعيد الجنود وعددهم 2000 إلى وطنهم.

وقال للصحفيين في قاعدة الأسد الجوية غربي بغدادي حيث أمضى هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ثلاث ساعات على الأرض يزورن الجنود الأمريكيين: “أعتقد أن الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري وحان الوقت لكي نبدأ في استخدام عقولنا”.