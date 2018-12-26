بسبب لعبة أطفال.. هلع وتعطل الطيران في مطار بباريس

ذكرت سلطات مطار “شارل ديغول” في باريس، ووسائل إعلام محلية، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت شخصين كانا يحملان لعبة على شكل مسدس في المطار في باريس، اليوم الأربعاء، مما أثار حالة من الفزع وإجلاء مؤقت لإحدى صالات الركاب.

وقال متحدث باسم المطار: “اعتقل شخصان نحو الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وكإجراء احترازي جرى فرض نطاق أمني لمدة نحو 45 دقيقة، خلال هذه الفترة تأجلت رحلات الطيران وعمليات أخرى في صالة الركاب.

وأضاف أن العمليات عادت لطبيعتها في صالة الركاب، لكنه رفض توضيح عدد الرحلات التي جرى تأجيلها أو سبب اعتقال الشخصين.

وذكرت قناة “فرانس إنفو” أن شابين اعتقلا بعد أن رُصدا وهما يخرجان، ما اتضح أنها لعبة على شكل مسدس من حقيبة، ولم يتسنَ على الفور الاتصال بمسؤولي الأمن في المطار للتعليق.

وتبقى فرنسا على حالة تأهب مرتفعة منذ أن تعرضت لهجمات نفذها عناصر يحملون فكر تنظيم داعش في عام 2015.

ووقع أغلب هذه الهجمات في عامي 2015 و2016، واستمرت الهجمات بشكل متفرق وكان أحدثها في سوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول، حيث قتل مسلح خمسة أشخاص قبل أن يُقتل بالرصاص.