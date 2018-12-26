إسرائيل تخطط لإنشاء منطقتين صناعيتين ووحدات استيطانية بالضفة الغربية

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم اتخاذ قرار ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية، بالإضافة لمنطقتين صناعيتين في الضفة الغربية، بعد الحصول على الموافقة من قبل “مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي”.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية الـ 12، سيتم بناء 2500 وحدة استيطانية في مستوطنات “أفني هيفيتز، جولد ليف، نوفيم، تسوفيم، شافي شومرون، وألفي منشيه”. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء منطقتين صناعيتين في “أفني هيفيتز، وبيتار إيليت، وبناء محطة نقل في ريشاليم”.

وحسب القناة، فإن الحكومة الإسرائيلية تنتظر قرار مجلس التخطيط الأعلى والذي تم إعداده مسبقًا، للبدء رسميًّا بتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية.

وزادت حدة الاستيطان والتهام الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة، والتي يزعم نتنياهو أنها ردًّا على العمليات الأمنية في الضفة الغربية.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أكد أنَّه سيتوجَّه لمجلس الأمن بـ “طلب إدانة الاستيطان وفتح تحقيق رسمي بشأنه من قبل محكمة الجنايات الدولية، وأنه في حال فشل تمريره سيتم طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام”.