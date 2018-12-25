بعد حل الكنيست.. موشيه يعلون يشكل حزبًا جديدًا لمنافسة نتنياهو (فيديو)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، مساء اليوم الثلاثاء، عن تشكيل حزب جديد بقيادته، داعيًا الإسرائيليين للانضمام إليه.

وقال يعلون في تغريدة على موقع “تويتر”: “حان الوقت لأخذ زمام المسؤولية، فلقد كنت جنديًا طوال حياتي لإسرائيل”.

وأضاف يعلون: “إن الهدف من تشكيل الحزب الجديد هو إيجاد قيادة بديلة وقوية لإسرائيل”، مستدركًا بالقول: “حان الوقت لقيادة مغايرة”.

وفي وقتٍ سابق، قال يعلون إنه يرفض المشاركة في أي حكومة إسرائيلية يقودها بنيامين نتنياهو، معربًا عن نيته تأسيس حزبٍ، كندٍ قويّ لمواجهة حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الحالي.

وأعلن نتنياهو، أمس الإثنين، إجراء انتخابات مبكرة، مطالبًا الناخبين مباشرة بتفويض سياسي جديد يمكن أن يساعده على التغلب على اتهامات محتملة في تحقيقات فساد، ولم يكن من المقرر إجراء انتخابات قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقال متحدث باسم نتنياهو، نقلًا عن بيان صادر بعد اجتماع لأعضاء الائتلاف الحاكم: “قرر زعماء الائتلاف بالإجماع حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مطلع أبريل”.

وينبع القرار من أزمة داخل الائتلاف بخصوص مشروع قانون للتجنيد العسكري، يؤثر على إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد الإجباري.

ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء لفترة رابعة، ويحكم بأغلبية ضئيلة، وهي 61 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا، ويقود حزب الليكود اليميني.