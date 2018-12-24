مسلحون يهاجمون مجمّعًا حكوميًا في كابول ويحتجزون رهائن

فجّر مسلّحون سيارة مفخّخة أمام مجمّع حكومي في كابول الإثنين، قبل أن يهاجموا المجمّع في هجوم لا يزال مستمرًا، أسفر عن أربعة جرحى حتى الآن، فيما لا يزال المسلحون يحتجزون موظفين في المبنى.

وقال مساعد المتحدّث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، إنّ عددًا من المسلّحين دخلوا المجمّع الذي يضّم مكاتب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشهداء والمقعدين، مشيرًا إلى أنّ الهجوم لا يزال مستمرًا.

وتابع أنّ قوات الأمن قتلت مسلحين اثنين وحرّرت 200 موظف كانوا محتجزين داخل مبنى احتله المسلحون، مؤكدًا على أنه “لا يزال هناك رهائن” دون أن يحدد عددهم، لكنه أشار إلى أن هناك “عملية تطهير جارية” في المجمع من قبل قوات الأمن.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل.

وقال صحافي في المستشفى إن شخصًا تعرض لكسور عدة بعدما قفز من الطابق الثالث للهرب من المهاجمين. وأشار إلى أن شخصين أصيبا نتيجة تطاير الزجاج المكسور.

ولم يتبنَّ أي طرف الاعتداء الذي بدأ بتفجير سيارة مفخخة عند مدخل المجمع. وتبع ذلك انفجار ثانٍ، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش الذي لم يحدد طبيعة الانفجار الثاني.

ويتصاعد الدخان من المجمع، فيما تحلق طائرتان عسكريتان على الأقل فوق المبنى.

وقال صحافيون سارعوا إلى موقع الاعتداء إنّهم سمعوا أصوات انفجارات في الساعات التي تلت الهجوم.

وقال أشرف، وهو أحد العاملين في وزارة العمل تمكن من الهرب من المجمّع، إنه شهد تبادلًا لإطلاق النار بين المهاجمين وقوات الأمن داخل المكان، مضيفًا “إنهم يطلقون النار أيضًا على مبنى المخابرات الأفغانية المجاور”.

وأفاد المتحدث باسم وزارة العمل مهدي روحاني أنّه وزملاءه فرّوا للاختباء في غرفة آمنة، مبينًا أن “سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل مرآب الوزارة”، لافتًا إلى أننا “نسمع بعض إطلاق النار خارج المبنى، لكننا بخير”.